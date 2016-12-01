Российский космический грузовик "Прогресс" разбился, обломки вероятно упали в Туве – СМИ

Российский космический грузовой корабль «Прогресс МС» разбился. Его обломки вероятно упали в Туве. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как пишет издание, источник также сообщил, что в настоящее время организованы поиски обломков космического грузовика.

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Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-У" с "Прогрессом" стартовала с Байконура, произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты. На борту корабля 2,5 тонны груза, в частности, топливо для дозаправки МКС, вода и воздух, научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на станцию прибыли космонавты в составе 50-й экспедиции.