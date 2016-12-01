Ex.ua заявил о продаже своего домена и сохранении доступа к файлам до конца года

«Уведомляем: самый дорогой домен UANET (украиноязычный сегмент интернета – УНИАН) продается. Цена домена Eх.ua – 1 млн долларов США. 100% вырученных средств будут потрачены на срочные и неотложные детские операции», – сообщается на сайте Ex.ua.

Согласно сообщению, контроль за целевым использованием средств от реализации домена будет осуществлять известная международная аудиторская компания.

Также сервис заявил о продлении доступа к пользовательским хранимым файлам и к почте на домене Ex.ua до 31 декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября текущего года украинский сервис обмена информацией Ex.ua объявил о прекращении деятельности в Украине с 1 декабря из-за угрозы, шантажа и DDOS-атак.

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5 ноября 2016 года департамент киберполиции Национальной полиции Украины приостановил работу одного из крупнейших онлайн-кинотеатров Украины fs.to, который нелегально обслуживал до миллиона пользователей и нанес правообладателям около 5 млн грн убытка.

В 2012 году после обращения Торгового представительства США милиция закрыла один из крупнейших украинских порталов обмена файлами Eх.ua.

После закрытия Eх.ua пользователи Интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и прочие.

2 февраля 2013 года милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля ресурс частично возобновил работу.

Также в середине ноября 2016 года популярный торрент-трекер Torrents.Net.UA объявил о прекращении работы в Украине на неопределенное время.