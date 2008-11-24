Можно ли исправить двойку в электронном дневнике?

В Виннице действует лаборатория, которая позволяет через сеть Интернет информировать родителей об успеваемости и посещаемости школы их детьми.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, лаборатория информационных и коммуникационных технологий функционирует на базе гимназии №17 при поддержке городской и областной власти.

На сайте лаборатории создан электронный классный журнал, дневник и расписание занятий. Это позволяет родителям получать информацию о наличии или отсутствии ребенка в школе, о его успеваемости. Ученики могут общаться со своими преподавателями на доске объявлений или на форуме. В свою очередь, учителя могут давать определенные задания конкретному ученику и смотреть, в какой срок задание было выполнено.

В рамках этой лаборатории был разработан программный комплекс, который позволяет проводить уроки не только в классных комнатах, но и через Интернет. На этом образовательном ресурсе излагаются материалы, с которыми ребенок, который не посетил школьное занятие, может ознакомиться.

"Мы создали среду, которая позволяет учителю создавать учебные материалы, размещать их в Интернете, а ученикам - позволяет пользоваться этими материалами. Причем автор ресурса видит, как и кто, и в каком количестве, и сколько раз использовал его материал", - сообщил заведующий лабораторией, заслуженный учитель Украины Юрий ПАСИХОВ.

Адрес образовательного портала лаборатории - http:/www.edu.vn.ua