Microsoft выпустила "Косынку" для iOS и Android

Об этом сообщает TJournal со ссылкой на The Verge.

Приложение называется Microsoft Solitaire Collection и включает в себя игры Klondike («Косынка»), Spider («Паук»), FreeCell, Pyramid и Tripeak. В специальном разделе ведётся статистика по всем разновидностям игр.

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В приложении можно залогиниться при помощи аккаунта Microsoft и следить за чужой статистикой, участвуя в пользовательских рейтингах.

Приложение доступно бесплатно, однако имеет платную подписку на дополнительные функции, которая в том числе убирает рекламу. Сколько она стоит — неизвестно, но вплоть до 31 декабря новые пользователи Microsoft Solitaire Collection получают бесплатную премиумную подписку на месяц.

Это не первая возможность скачать пасьянсы на iOS и Android, однако именно версия Microsoft впервые станет доступна за пределами системы Windows, отмечает издание Verge.

«Косынка» входила в состав Windows начиная с версии 3.0, выпущенной в 1990 году. Набор пасьянсов для Windows вышел в 2015 году.