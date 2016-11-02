Microsoft: к атакам на Windows причастны российские хакеры, которые атаковали и Клинтон
Компания Microsoft заявила, что связанная с Россией хакерская группировка, которую ранее обвиняли во взломе почтовых серверов Демократической партии США, ответственна за атаки на операционную систему Windows.
По информации компании, речь идет о небольших хакерских атаках с использованием адресных фишинговых писем, за которой стоит группировка Strontium, также известная как Fancy Bear и APT 28, передает Русская служба Би-би-си.
Microsoft также сообщает, что 8 ноября будет представлена программа, которая призвана защитить Windows от подобных атак.
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Об уязвимости Windows в конце октября сообщил главный конкурент Microsoft, компания Google. В сообщении Microsoft отмечается, что такой шаг со стороны Google подверг риску клиентов компании.
Некоторые специалисты по кибербезопасности утверждают, что группировка Strontium работает на российскую военную разведку и ответственна за взлом электронных писем Демократической партии.
Информация об атаках на сервера американских политиков появилась летом этого года. В июле СМИ сообщили, что хакерам, связанным с российскими властями, удалось взломать компьютерную программу, которая использовалась избирательным штабом кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
В сентябре спецслужбы Великобритании сообщили о том, что российские хакеры пытались атаковать сайты правительства и телекомпаний Соединенного Королевства.
Российские власти отрицают связь с хакерскими атаками.