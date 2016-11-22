Instagram запускает прямые видеотрансляции и самоудаляющиеся сообщения

Об этом сообщается в блоге компании, передает TJournal.

Трансляции будут публиковаться в разделе Instagram Stories, а не в основной ленте записей. Под видео будут в прямом эфире отображаться новые комментарии и "лайки", а сверху будет указан счётчик зрителей.

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В момент начала трансляции подписчики пользователя могут получить уведомление. После завершения трансляции она исчезнет: сохранить ролик нельзя, в отличие от фотографий и обычных видео в «историях».

Функция пока доступна не всем пользователям: как пояснили представители компании, она будет активироваться постепенно в течение нескольких недель.

Помимо прямых видеотрансляций, в новой версии Instagram появились самоудаляющиеся фото и видео, которые можно отправлять в личных сообщениях. Они напоминают Instagram Stories, но делиться ими можно с одним или несколькими друзьями, а не со всеми подписчиками сразу.

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После того, как пользователь посмотрит отправленные таким образом фото или видео, они удалятся. В Instagram Stories все записи остаются доступными в течение суток.