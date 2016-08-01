Instagram поможет пользователям фильтровать комментарии для борьбы с троллями

О скором появлении новой опции сообщает Washington Post. По словам представителей компании, владельцы аккаунтов смогут самостоятельно выставлять фильтры для блокировки нежелательных слов и пользователей или целиком ограничивать возможность комментариев под конкретной фотографией или видео, передает Lenta.ru. Новая опция призвана помочь юзерам бороться с троллингом.

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Возможность фильтровать и блокировать комментарии сначала будет протестирована звездами кино и музыки, а также пользователями с большим числом подписчиков. Ранее Instagram уже ввел подобную функцию для бизнес-аккаунтов.

В феврале Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям с несколькими учетными записями быстро переключаться между ними. Благодаря этой опции пользователи могут получать уведомления о подписках, лайках и комментариях сразу со всех учетных записей. В первую очередь такая возможность необходима владельцам рекламных и профессиональных страничек в соцсети.