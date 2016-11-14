Украина опустилась в рейтинге свободы Интернета - Freedom House

Читайте такжеAmnesty

Как говорится в отчете на сайте организации, статус свободы во всемирной глобальной сети в Украине, как и в 2015 году, оценен как "частично свободный".

Читайте такжеAmnesty International составила рейтинг наиболее защищенных мессенджеров

В частности, отмечается, что за последний год в Украине не зафиксировано фактов блокировки социальных медиа или информационных приложений, но в то же время в исследовании указываются случаи блокировки контента информации политического и социального направления, а также указывается, что случались аресты блогеров и других пользователей Интернета.

Оценка статуса свободы в разных странах происходила по 100-балльной шкале, где «0» обозначает страны с наиболее свободным Интернетом в мире, и "100" — с самым несвободным. Украина в этом рейтинге получила 38 баллов. Сосед Украины на востоке и севере - Российская Федерация - получила статус «несвободной» страны с доступом в Интернет и имеет 65 баллов, Беларусь - "несвободна" с 62-мя баллами, Турция - "несвободна" с 61-м баллом, а например, западный сосед Украины - Венгрия - получила статус "свободной" с 27-ю баллами.

Среди других стран, Соединенные Штаты Америки признаны "свободными" с 18-ю баллами, Германия - "свободна" с 19-ю баллами и Франция имеет статус "свободная" с 25-ю баллами.

В исследовании говорится, что позиция Украины зависит от ситуации на востоке страны, поскольку "сепаратисты" блокируют украинские сайты.

Главными признаками снижения позиций Украины в рейтинге являются факты оказания в июне 2015-го - мае 2016 года давления со стороны боевиков, что привело к временной блокировке десятков сайтов в восточных областях страны. Также отмечается, что украинская власть сделала более строгой политику в отношении так называемых "сепаратистских" и "экстремистских" выражений в режиме он-лайн, а многие пользователи были задержаны, оштрафованы и даже арестованы за такую деятельность. Отдельно обращается внимание, что украинские националистические хакеры «сливали» в Интернете персональную информацию тысяч журналистов, которые работали на востоке страны, ставя под угрозу их конфиденциальность и безопасность.