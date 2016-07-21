Авторы "Миротворца" создали интерактивную карту мест жительства в РФ боевиков, воевавших в Украине

Об этом сообщил на своей странице депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

"На сегодня на карту уже выведено 3200 ссылок на боевиков и террористов. В очереди на заполнение стоит еще 15 тысяч карточек на российских негодяев, затем будут введены граждане других стран, воевавших против Украины, и украинские ренегаты. На все не хватает рабочих рук", - написал он.

По словам нардепа, "там есть все засветившиеся в открытых источниках российские террористы, наемники и боевики от Калининграда до Петропавловска-Камчатского".

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Геращенко подчеркнул, что теперь все желающие, в первую очередь сами граждане России, могут зайти на сайт "Миротворец" и посмотреть, "нет ли среди его соседей террористов и боевиков", воевавших на территории Украины.

"В перспективе центр "Миротворец" станет прообразом украинского центра Симона Визенталя, который поможет отследить и найти всех негодяев, посягнувших на нашу Родину, так же как это сделало государство Израиль с нацисткими преступниками. Никто от справедливого возмездия не уйдет!", - заявил он.