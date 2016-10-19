На Днепропетровщине задержали администратора сепаратистских групп в соцсетях (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, представители российских спецслужб привлекли жителя Желтых Вод к сотрудничеству в сентябре 2015 года.

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"31-летний мужчина распространял подготовленные в РФ материалы (статьи, фото, видео, карикатуры), направленные на дискредитацию украинского государства и армии, популяризацию террористических организаций «ДНР/ЛНР», разжигание межнациональной розни и пропаганду вхождения Украины в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, также сообщник террористов информировал своих кураторов о настроениях среди жителей города и социально-политической обстановке в Днепропетровской области, готовности населения к акциям протеста, связанных с повышением тарифов на коммунальные услуги, изучал возможность организации проплаченного российскими спецслужбами «тарифного майдана» с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.