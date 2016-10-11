Samsung приостанавливает продажи телефонов Galaxy Note 7

Samsung попросил всех мировых партнеров прекратить продажу и обмен смартфонов Galaxy Note 7 на время официального расследования, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Всем владельцам телефонов этой модели предложено выключить их и больше не пользоваться ими, указывается на сайте компании, предназначенном для пользователей в США. Покупателям также предлагается обратиться по телефону в США для консультации и поменять свой смартфон на Galaxy S7 или Galaxy S7 edge.

Представитель американской комиссии по защите прав потребителей Эллиот Кей назвал решение Samsung правильным.

10 октября Samsung заявил о временной приостановке производства смартфонов ​Galaxy Note 7. Это произошло после того как смартфон из новой партии взорвался в руках у своего владельца, жителя КНР. В южнокорейской компании объяснили, что внутри устройств были установлены аккумуляторы с дефектом.