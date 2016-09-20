Вконтакте запускает сервис денежных переводов, недоступный для клиентов украинских банков

"Сегодня мы запускаем услугу безналичных денежных переводов между пользователями. Отправляйте деньги в сообщениях, используя банковскую карту. Сервис работает в диалогах на сайте и в мобильных приложениях для Android и Windows Phone. Владельцам iPhone отправка переводов станет доступна вместе с ближайшим обновлением приложения, а получение переводов доступно уже сейчас", - говорится в сообщении Юрия Иванова, директора Вконтакте по электронной коммерции.

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"Отправить перевод можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков, получить - на карты Mastercard, Maestro и Visa российских банков, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, Узбекистане, Франции, Чехии и Эстонии", - сообщает Иванов.

"Сумма перевода - от 100 до 75000 рублей. Комиссия за отправку перевода с карты Visa - 1% от суммы, минимум 40 рублей", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе накануне празднования 25-й годовщины Независимости Украины ВКонтакте представила переводы сайта на русинский язык и галицкий говор.