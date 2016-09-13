Apple выпустила новую операционную систему iOS 10

Новая система доступна в форме бесплатного обновления ПО, а также может быть загружена через iTunes, пишет Би-Би-Си.

Изменения в системе коснулись экрана блокировки, голосового помощника Siri, клавиатуры, фотогалереи, личных сообщений.

В частности, программа Siri стала открытой для сторонних приложений, обновленная фотогалерея теперь распознает лица и объекты, а клавиатура может подсказать ответ в соответствии с заданным вопросом.

Экран теперь будет автоматически показывать уведомления о поступивших звонках и прочих событиях при малейшем перемещении айфона, а с помощью технологии 3D Touch можно будет сразу ответить на сообщения.

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В сервисе личных сообщений появляется множество новых эффектов и стикеров. Кроме того, у пользователя теперь есть возможность написать сообщение от руки прямо на тачскрине, и оно появится в виде рукописного текста.

Параллельно Apple выпустила новую версию программной платформы watchOS 3 для наручных часов Apple Watch.

Новшеством этой системы стала функция Scribble, умеющая динамически распознавать буквы, которые пользователь рисует на экране Apple Watch, и переводить их в текстовые сообщения.

Напомним, ранее компания Apple представила iPhone 7 с обновленным дизайном и улучшенной камерой. iPhone 7 Plus имеет две 12-мегапиксельных основных камеры. Одна широкоугольная, вторая телефото. Два модуля позволили добавить в iPhone оптический зум.