Apple выпустила WatchOS 2

Вторая версия доступна для скачивания, сообщает Медуза.

Планировалось, что WatchOS 2 выйдет 16 сентября одновременно с iOS 9. Однако ее выход решили отложить, поскольку нашли серьезную ошибку.

WatchOS 2 позволяет создавать приложения, которые могут напрямую взаимодействовать с датчиками. Кроме того, их можно будет устанавливать прямо на часы, а не через айфон. Также в новой версии WatchOS появится поддержка сторонних Complications — виджетов, которые можно расположить на циферблате.

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Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple запустила новую версию своей операционной системы iOS 9 вечером 16 сентября. После этого начали поступать сведения о том, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при загрузке iOS 9 на устройства Apple.