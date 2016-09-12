Правило пяти секунд не действует: ученые доказали, что быстро поднятое считается упавшим

Свои выводы они опубликовали в журнале Applied and Environmental Microbiology, пишет "Газета.Ru".

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Ученые под руководством Дональда Шаффнера экспериментировали с падением еды на нержавеющую сталь, керамическую плитку, дерево и ковровое покрытие, а в качестве продуктов выбирались арбуз, хлеб, бутерброд с маслом и леденцы. Анализ упавших продуктов показал, что на количество перешедших на них бактерий помимо времени влияют их влажность, а также характер поверхности.

Выяснилось, что на ковровом покрытии хуже всего заметен переход бактерий. При этом, несмотря на то что время контакта действительно увеличивает количество перешедших на еду микробов, «правило пяти секунд» удалось опровергнуть - некоторые бактерии оказываются на продуктах в первую же секунду после падения.