Во Франции объявили о смерти первой в мире женщины, которой пересадили лицо

Об этом сообщили французские врачи, передает Би-би-си. 11 лет назад лицо Динуар было обезображено после того, как ее покусала ее собственная собака.

Читайте такжеСтало известно имя первого кандидата на пересадку головы в Китае

У нее были настолько повреждены нос, подбородок и рот, что врачи сразу же исключили возможность проведения обычной пластической реконструкции. Вместо этого они предложили провести первую в истории операцию по трансплантации лица.

В 2005 году хирургам удалось вернуть ей нос и рот. Для трансплантации использовались кожный покров и мышцы лица женщины-донора из города Лилль, которая находилась в состоянии клинической смерти.

Однако, как стало известно, активное использование иммуноподавляющих препаратов, необходимых, чтобы избежать отторжения тканей, ослабило ее организм. Женщина скончалась от рака в апреле.

Новость о ее смерти была опубликована госпиталем в Амьене только сейчас из уважения к частной жизни ее семьи.

В 2009 году Динуар рассказала в интервью Би-би-си, что ее лицо было изуродовано после попытки покончить с собой.

В мае 2005 года она намеренно приняла много снотворного. Ее домашний пес-лабрадор нашел ее и, пытаясь привести хозяйку в сознание, изуродовал ей лицо.

"Когда я впервые увидела себя в зеркало после операции, я поняла, что это победа. Я выглядела не очень хорошо, потому что все лицо было в бинтах, но у меня был нос, у меня был рот - это было чудесно", - рассказала она.

После трахеотомии, необходимой для проведения операции, она не могла говорить, но сумела прошептать "спасибо".