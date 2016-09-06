Свалка идей: вскоре у знаменитого "боевого аватара" Путина появится "собака" (фото)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Российский аналог называется "Биоморфный робототехнический комплекс "Хищник". Его создают в НПО "Андроидная техника".

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Робот внешне напоминает вьючное животное на четырех конечностях, что, по мысли разработчиков, сильно повысит его проходимость по пересеченной местности.

Робот представлен в вооруженном варианте - с автоматическим пулеметным модулем.

Представитель компании-разработчика сказал, что пока что системы отрабатывают на стенде - "на ноги" робота еще не ставили.

Робот такого же типа был разработан в США в 2005 году компанией Boston Dynamics. Потенциальной задачей робота называли перевозку тяжелого снаряжения по местности, где не может передвигаться обычный транспорт.

Опытный образец несколько раз дорабатывался, однако в итоге проект в 2015 году закрыли. По мнению разработчика, возможности робота остались ограниченными. Кроме того, по их мнению, он передвигался слишком шумно.

Напомним, ранее Путину показали российского "боевого робота", который в итоге оказался старым манипулятором на американском Wi-Fi.