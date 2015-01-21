"Боевой аватар" Путина оказался старым манипулятором на американском Wi-Fi

В частности, об этом написал российский блоггер Рустем Адагамов в Facebook.

"Вся суть деятельности нынешнего режима в России — это имитация. Выборы, парламент, правительство, социальные институты, экономическая политика — все одна сплошная имитация. Доходит до смешного, как сегодня, например. Путина привезли на какой-то полигон и показали ему механический манипулятор SAR-401, который года три назад хотели приспособить для работы в открытом космосе на МКС", - написал он.

Блоггер напомнил, что это не робот, а обычный манипулятор, который управляется оператором с пульта и просто повторяет его действия. У такой машины никакого практического применения в боевых действиях быть не может.

Читайте такжеВ России крепнут сомнения по поводу колонизации Луны"Ему, на волне российской милитаристской истерики, придумали другое назначение — напялили на него камуфляж, посадили на квадроцикл и, назвав все это боевым роботом-аватаром, устроили цирковое представление для начальника", - написал Адагамов.

Как заметили внимательные пользователи соцсетей, к "аватару" прикреплена Wi-Fi антенна производства американской компании Ubiquiti. Очевидно, через нее и осуществляется управление манипулятором.

Напомним, вчера Путину показали российского "боевого робота". На видео российского пропагандистского ведомства Russia Today видно, что "аватар" способен сидеть на квадроцикле в состоянии покоя и даже на ходу, а также вписаться в небольшой поворот на малой скорости.

Этого же робота в 2013 году показывали как манипулятор для МКС в сюжете НТВ.