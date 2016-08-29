На Гавайях завершился эксперимент по симуляции жизни на Марсе

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

С 29 августа 2015 года группа находилась в почти полной изоляции. Шесть человек жили в очень небольшом куполообразном строении без свежего воздуха, свежей еды и возможности как-либо уединиться. Из продуктов питания у них были в основном консервы.

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Участники эксперимента могли выходить на улицу только в специальных костюмах.

Ученые полагают, что примерно так будут жить астронавты, которые полетят на Марс. Продолжительность миссии, по их оценкам, может составить от одного года до трех лет.

Исследование провел Гавайский университет при поддержке NASA. Ученые пытались понять, как человек чувствует себя в подобных условиях.

Сейчас, по словам организаторов симуляции, участники хотят поесть свежей еды и искупаться в океане. В эксперименте участвовали французский астробиолог, немецкий физик и четыре американца - пилот, архитектор, журналист и агроном.

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Эксперимент NASA стал вторым по длительности подобным исследованием в мире. Самую долгую симуляцию условий проживания на Марсе провели в России в рамках проекта "Марс-500". Шесть человек провели в изоляции 520 дней с июня 2010 года по ноябрь 2011 года.