Apple впервые за четыре года обновит линейку ноутбуков MacBook Pro - СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По словам собеседников, новые ноутбуки будут более тонкими, на экране появится сенсорная полоса, на которую можно будет вынести функциональные клавиши. Также новые MacBook получат более мощный графический процессор для продвинутых пользователей, таких, как геймеры, отмечают источники.

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В то же время собеседники предполагают, что новые ноутбуки, скорее всего, не будут представлены 7 сентября, когда Apple планирует презентовать новый iPhone.

В свое время сооснователь Apple Стив Джобс называл планшеты как потенциальную замену персональных компьютеров, однако такие продукты, как MacBook Pro показали удивительную стойкость.

В частности, продажи MacBook, включая серию Pro, в минувшем финансовом году выросли на 6%, до $25,5. В тоже время, продажи iPad упали на 23%, до $23,2 млрд. Обновление линейки нацелено на дальнейшее увеличение продаж ноутбуков, отмечает Bloomberg.