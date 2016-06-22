СМИ узнали, каким будет дизайн нового iPhone 7

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, передает РБК.

Самым большим изменением станет отказ от разъема для наушников, теперь они будут подключаться через разъем Lightning, который уже служит для зарядки смартфона, рассказали собеседники издания. Это позволит сделать новый iPhone тоньше, а также повысить его влагостойкость, подчеркнули они. В то же время дисплеи в новых смартфонах по-прежнему будут диагональю 4,7 и 5,5 дюйма.

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Таким образом, отмечает WSJ, Apple решила отказаться от смены дизайна каждые два года. При этом компания планирует масштабные нововведения для модели, которая выйдет в 2017 году. Они могут включать в себя отказ от кнопки «Домой» и замену ее датчиком отпечатков пальцев на экране, пишет издание. Кроме того, весь экран смартфона могут оборудовать органическими светодидодами (OLED).

В Apple от комментариев отказались.

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые модели нового iPhone будут оснащены модемами, произведенными компанией Intel. Таким образом Apple частично сократит закупки модемных чипов у своего основного поставщика, компании Qualcomm.