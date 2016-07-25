В заповеднике возле Подгорецкого замка нашли украшения женщин, которых принесли в жертву

«Они были предназначены для женщин и прикреплялись на верхней одежде возле сердца», - уточнил директор Института археологии Львовского национального университета имени Франко Михаил Филипчук, передает zaxid.net.

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Археологические раскопки продолжаются в урочище «Оленин парк» историко-культурного заповедника. На этой территории 6 лет назад археологи обнаружили языческий храм и контин - дома жрецов, поэтому фибулы-украшения, вероятно, принадлежали женщинам, которых принесли в жертву, задабривая богов.

«Здесь был создан под валом жертвенный пояс. Это были огромное развалины кальцинированных человеческих костей, черепов. Это был такой пояс, который охранял это место от других. Потому что территория культового места всегда закрыта. И вход в него был только через подземелье, только через чистилище», - добавил Михаил Филипчук.

Михаил Филипчук посвятил изучению этой земле более четверти века. Там наслоилась жизни наших предков разных периодов. Земля, к примеру, таит и славянское городище IX–Х веков с десятком оборонительных линий из валов и рвов.

«На внешнем склоне вала удалось обнаружить две печи для обжига керамики. Они датируются еще более ранним периодом, чем сам вал, - 9 веком», - рассказал заместитель директора заповедника «Древний Плиснеско» Андрей Филипчук.

Жизнь на территории современного заповедника продолжилось и во времена Киевской Руси.

На днях участники экспедиции от Института археологии университета Франко и самого заповедника нашли заглубленное жилье этого периода.

«Мы нашли развалины печи каменки, что была в заглубленном жилище. А уже позже в 12-13 веке именно здесь, поверх, заложили типичный христианский некрополь. Древнерусский некрополь», ― уточнил Андрей Филипчук.

На исследуемой территории похоронены и взрослые, и дети. Кладбище, вероятно, принадлежало приходской церкви, которая должна была бы быть рядом.

Открыли в этом году и одну из курганных насыпей на могильнике, датированном одиннадцатым веком. Местный лес берег когда-то около 300 таких варяжских насыпей. И до сих пор сохранилась лишь половина.

«Как оказалось, захоронение в кургане не было зафиксировано - это так называемый кенотафий или могила без погребения. Так иногда поступали с теми воинами, которые, скажем, были выходцами отсюда, и погибли где-то на чужбине и не было возможности их на родной земле похоронить», - добавил Андрей Филипчук.

Все сокровища экспедиции отдадут в музей археологии университета Франко, а находки опишут для ученых и прикроют землей, чтобы люди и непогода не уничтожала историю.