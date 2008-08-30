Китай вторым после США создал сверхбыстрый суперкомпьютер

В Китае создан суперкомпьютер, который способен выполнять свыше 100 триллионов операций в секунду, сообщает местная газета "Жэньминь Жибао". Он должен входить в десятку самых быстрых суперкомпьютеров мира. Компьютер называется "Шугуан-5000" ("Рассвет 5000") и разработан совместно Институтом вычислительной техники Академии наук Китая и компанией "Шугуан".

Пиковая вычислительная мощность "Шугуана-5000" достигает 230 терафлопс. По методике LINPACK, применяемой для измерения производительности суперкомпьютеров, производительность составит около 160 триллионов операций в секунду.

Китай стал второй страной после США, сумевшей создать подобный суперкомпьютер производительностью свыше 100 терафлопс.

В начале 2008 года Китай сообщил о создании собственного суперкомпьютера общего назначения, вычислительная мощность которого достигает триллиона операций в секунду. Тогда же они заявили, что намерены до конца года создать компьютер с вычислительной мощностью в 100 терафлопс. В конце августа китайцы сообщили, что в 2010 году на основе собственных процессоров Godson 3 соберут собственный суперкомпьютер мощностью в один петафлоп.

Пока самым мощным суперкомпьютером в мире является американский IBM Roadrunner, чья производительность немного превосходит петафлоп.

Лента.ру