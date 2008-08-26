Турция разблокировала YouTube

Турецкий суд принял решение о разблокировке видеохостинга YouTube, сообщает The Guardian. Произошло это после того, как сотни сайтов добровольно прекратили работать, протестуя против интернет-цензуры.

Всего в акции протеста участвовало 412 сайтов. При заходе на них пользователи видели сообщение о том, что ресурс закрыт по решению его владельцев. При заходе на ресурсы, заблокированные в судебном порядке, посетители видели сообщение, что данный сайт был заблокирован по решению суда.

Видеохостинг YouTube несколько раз блокировался в Турции. Причиной блокировки ресурса становится появление на нем видеороликов, которые, по мнению турецких властей, оскорбляют основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, что расценивается в Турции как уголовное преступление. Последний раз турецкий суд заблокировал YouTube в мае текущего года.

YouTube неоднократно блокировался и в других странах. В феврале - в Пакистане за размещение антиисламских роликов. Весной текущего года многие мусульманские страны заблокировали YouTube после того, как на нем появился антиисламский фильм "Фитна". Год назад на протяжении четырех месяцев YouTube был заблокирован властями Таиланда из-за появления ролика, оскорбляющего короля. Также видеохостинг неоднократно блокировался в Китае.

Лента.ру