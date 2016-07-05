На Винниччине впервые провели операцию на открытом сердце

«После подписания меморандума о сотрудничестве с ГУ «НИССХ» им. М.М. Амосова на Винниччине впервые в КЗ «ВРЦСП» была проведена операция аорто-коронарного шунтирования. Она положит начало оказанию кардиохирургической помощи пациентам с ишемической болезнью сердца и пороками клапанов сердца. Данная операция - это шаг вперед для развития медицинской отрасли в Винницкой области», - отмечает председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий.

По словам Директора Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова, члена-корреспондента НАМН Украины Василия Лазоришинца пациент, которому впервые на Винниччине в этом году 9 июня, провели операцию на открытом сердце. выздоровел и уже выписан из больницы. Он прошел несколько недель реабилитации под пристальным надзором врачей Винницкого регионального клинического центра сердечно-сосудистой патологии.

«В целом в операционную бригаду вошли 14 специалистов из Винницы и Киева. Продолжалось шунтирование около трех с половиной часов», - сообщает врач.

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Сейчас подбираются следующие пациенты для подобных оперативных вмешательств, специалисты КУ «ВРЦСП» продолжают стажировку в сфере операций на открытом сердце, формируется материально-техническая база для проведения оперативных вмешательств.

По словам Валерия Коровия, в Виннице в ближайшее время планируется открытие современного кардиологического центра, отвечающего всем европейским стандартам. «Для того, чтобы центр заработал на полную мощность и предоставлял качественные медицинские услуги населению края, нужно уже сегодня готовить медицинских специалистов, чтобы в будущем они имели возможность выполнять более 600 операций в год».

Раньше больных со сложными диагнозами приходилось отправлять в столицу и далеко не каждый пациент выдерживал такое путешествие. Сейчас же после удачного первого опыта винницкие кардиохирурги планируют расширение видов вмешательств: оперировать клапанную патологию и исправлять врожденные пороки сердца.

По словам ректора Винницкого медицинского университета им. Пирогова Василия Мороза медуниверситет готовит профессиональных специалистов. В частности, недавно открыта новая кафедра эндоскопии и сердечно-сосудистой хирургии где обучаясь студенты смогут стать профессиональными специалистами и кардиохирургами Винницкой области.

«Приоритетным направлением работы должно стать сотрудничество органов городской, областной власти, ведущих медицинских специалистов области, врачей Национального Института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова и Минздрава Украины, что даст возможность сделать в медицинской сфере шаг за шагом двигаться вперед», - подчеркивает председатель Винницкой ОГА.