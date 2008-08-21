Минобороны РФ закупает... надувные зенитные комплексы

Научно-производственное предприятие (НПП) "Русбал" выполняет заказ российского военного ведомства на поставку надувных макетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом 21 августа пишет Лента.ру со ссылкой на начальника отдела маркетинга предприятия Михаила Кирноценского.

Помимо закупки макетов ЗРК С-300 Минобороны РФ продолжает финансировать опытно-конструкторские работы НПП "Русбал" по созданию других перспективных образцов маскировочной техники. В частности, ведется разработка надувных макетов танков и боевых самолетов, в том числе истребителя Су-27. Закупка маскировочной и имитационной техники предусмотрена российской госпрограммой вооружения на период до 2015 года.

Надувной макет ЗРК С-300 весит 100 килограммов и позволяет воспроизводить демаскирующие признаки пусковой установки в транспортном или развернутом положении в оптическом, тепловом и радиолокационном режимах.

Продукция НПП "Русбал" представлена на Международном салоне вооружения и военной техники МВСВ-2008, который с 20 по 24 августа проходит в Москве.