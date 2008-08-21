Пестициды победили: чудо-аппарат по переработке сломался на первых же кг

Конфузом закончилась на Полтавщине попытка начать уничтожение брошенных «на произвол» после развала колхозов ядохимикатов с помощью первой в Украине экспериментальной установки, разработанной и собранной по заказу полтавчан в Харьковском государственном научно-техническом центре «Энергосталь».

После почти двух лет согласований и поиска денег в областном бюджете (около 1,5 млн грн.), харьковчане таки изготовили свое детище, и в феврале этого года установку на артиллерийском тягаче доставили в Полтаву. К эксплуатации диковинку готовили полгода. И только в августе на территории Диканьского района установку (под массовые протесты местных жителей) попробовали запустить.

Но, переработав несколько килограммов пестицидов, чудо-аппарат сломался.

Официально это до сегодняшнего дня не афишировалось, а причину остановки объясняли тем, что необходимо время для проведения анализов на содержание вредных веществ в массе, которая остается после сжигания ядохимикатов.

Как сообщают теперь в управлении по вопроса чрезвычайных ситуаций Полтавской облгосадминистрации, установку ремонтируют. Ее уже осмотрели специалисты «Энергостали», выехав на место дислокации агрегата. По графику его создателей, ремонт планируют закончить 29 августа.

Из неофициальных источников стало известно, что кроме ненадежной работы установки вскрылся еще один ее недостаток. Она потребляет значительно больше дизельного топлива, чем это было предусмотрено. И теперь сжигание ядохимикатов будет обходиться чуть ли не вдвое дороже, чем планировалось.

Соответствующих официальных комментариев пока не поступало.

Обком