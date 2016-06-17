Microsoft вышла на рынок марихуаны в США

IT-корпорация заключила партнерское соглашение с Kind Financial - компанией, которая создает программное обеспечение для агентств, занимающихся контролем за производством и распространением каннабиса - как легального, так и нелегального, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Большинство штатов в США легализовали использование марихуаны в медицинских целях, однако федеральное законодательство до сих пор запрещает это.

Противоречия различных законов и подзаконных актов мешают этому бизнесу развиваться.

Несколько европейских стран допускают использование каннабиса в медицинских целях. Так, правительство Германии недавно одобрило законопроект, который позволяет тяжелобольным людям получать марихуану по рецепту врача.