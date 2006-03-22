”Укрпочта” вводит спутниковое наблюдение

Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта” начинает внедрение спутниковой системы наблюдения за почтовыми автоперевозками. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор "Укрпочты" Игорь КРАВЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его данным, «Укрпочта» использует спутниковую систему контроля и навигации за движением автотранспорта, разработанную по заказу «Укрпочты» компанией Benish GPS Ukraine. В системе используется специальное оборудование, работающее на базе GPS- и GSM-технологий.

Как отметил И.КРАВЕЦ, спутниковая система контроля позволяет оперативно информировать диспетчера о местонахождении автомобилей, перевозящих почтовые отправления.

«Координаты автомобилей будут определяться с помощью спутников, и за считанные секунды, а с помощью сотовой связи доставляться в диспетчерский центр информации», - сказал он.

По данным И.КРАВЦА, все автомобили “Укрпочты” оборудованы специальной кнопкой тревоги, которая входит в комплект системы сопровождения Benish GPS Ukraine и с помощью которой водитель может в экстренном случае связаться с диспетчерским центром или службой ГАИ.

Пока оборудованием для спутниковой системы контроля оснащены только автомобили «Укрпочты», работающие на магистральных маршрутах – 83 автомобиля. «В будущем планируем внедрить такую систему на внутриобластном уровне», - сообщил И.КРАВЕЦ.

По его информации, общие затраты на внедрение спутниковой системы контроля за автомобильными почтовыми перевозками составили примерно 100 тыс. долл.

Справка УНИАН. Почтовые перевозки «Укрпочты» обслуживает автомобильный транспорт на 45 магистральных маршрутах, 182 внутриобластных маршрутах и 1595 внутрирайонных маршрутах. На маршрутах всего работают более 2,5 тыс. автомобилей, из них 94 автомобиля круглосуточно обслуживают магистральные маршруты.

Доход “Укрпочты” в 2005 году составил 2,067 млрд. грн., чистая прибыль - 16,8 млн. грн.