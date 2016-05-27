В США обнаружили устойчивую ко всем антибиотикам бактерию

Об этом в пятницу, 27 мая,сообщает Reuters со ссылкой на американский государственный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Дождь.

По данным ведомства, с таким случаем медики столкнулись в штате Пенсильвания, пытаясь вылечить инфекцию мочеполовых путей у пациенки.

Глава центра Томас Фриден заявил, что «мы рискуем оказаться в постантибиотическом мире», отмечает Reuters.

Читайте такжеУченые предупредили о болезни, от которой могут погибнуть десятки тысяч людей

Обнаруженная бактерия заражена фрагментом ДНК под названием MCR-1, который передает ей невосприимчивость к антибиотикам, поясняет издание. Она не восприимчива даже к колистину, который используют в самых сложных случаях, когда другие антибиотики на бактерии не действуют.

Это первый подобный случай в США.

Об обнаружении гена MCR-1 в ноябре сообщали исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета (SCAU). «Появление MCR-1 указывает падение последней группы антибиотиков, полимиксинов, перед передающейся с плазмидами резистентностью, — писали авторы работы. — Хотя сейчас MCR-1 ограничен Китаем, вскоре он может повторить судьбу других глобально распространенных механизмов устойчивости, таких как NDM-1».