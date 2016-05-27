На Марсе началось глобальное потепление

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает EurekAlert!, передает Эспрессо.

Для Марса, как и для Земли, характерны ледниковые периоды. Однако на Красной планете они более выражены, чем на Голубой. Это связано с большим изменением наклона собственной оси вращения Марса к плоскости его орбиты. За несколько сотен миллионов лет угол наклона меняется на 60 градусов (за это же время этот параметр для Земли меняется на два градуса). Это приводит к изменению количества поступающего на планету солнечного света и характеру ее нагрева.

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С конца последнего ледникового периода, который завершился 370 тысяч лет назад, на северном полюсе накоплено 87 тысяч кубических километров льда. Это составляет большую часть северной полярной шапки и эквивалентно льду, который полностью бы покрыл всю планету слоем толщиной 60 сантиметров.

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Тем временем высота полярной шапки на северном полюсе сегодня достигает 200-300 метров. Ученые обнаружили свидетельства ее истощения. Они полагают, что к началу следующего ледникового периода полярная шапка на Красной планете может полностью растаять.

Свои выводы геофизики сделали в результате анализа данных, полученных при помощи радиолокатора станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Объем и толщина обнаруженного льда и темпы его изменения соответствуют климатической модели Марса. Исследование ученых важно для возможной колонизации планеты.