Китай установил в Антарктиде мощный телескоп для изучения экзопланет

На китайской научной станции "Чжуншань", расположенной в Антарктиде, был установлен мощный обзорный телескоп для изучения экзопланет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.

Об этом агентству сообщил источник в Нанкинском институте астрономической оптики и технологий (NIAOT). Телескоп начал работу 6 апреля.

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Сообщается, что обзорный антарктический астрономический телескоп (BSST) уже зафиксировал положение звезд в созвездии Тукан южного полушария неба. Задачей телескопа является обнаружение и изучение возможных обитаемых планет в этой части полушария неба.

К настоящему моменту у Китая в Антарктиде есть четыре научные станции: "Чанчэн", "Чжуншань", "Кунлунь" и "Тайшань". Последняя была открыта в 2014 году, на ее строительство ушло всего 45 дней. Первая научная экспедиция была отправлена из КНР на ледовый континент в 1984 году.