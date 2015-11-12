В Чили начали строить самый большой в мире телескоп, который превзойдет Хаббл по качеству съемки в 10 раз

Как сообщает ТАСС, в церемонии закладки первого камня в среду приняла участие президент Чили Мишель Бачелет.

"Это проект, который определит развитие национальной астрономии, - цитируют слова главы государства чилийские СМИ. - Трудности были преодолены, и все это стоило того, поскольку у нас будут новые возможности для наблюдений".

Диаметр главного зеркала телескопа, разделенного на семь сегментов, составит 25,4 метров. Прибор позволит получать изображения в 10 раз более четкие, чем сделанные при помощи космического телескопа Хаббл. Телескоп будет защищен куполом высотой с 22-этажный дом.

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Ученые ожидают, что прибор поможет им собрать больше информации о черных дырах и небесных телах, расположенных за пределами Солнечной системы, а также, возможно, найти похожие на Землю планеты. Кроме того, исследователи надеются, что телескоп позволит получить изображения древних галактик.

Как ожидается, астрономический прибор, расположенный на высоте 2500 метров, начнет функционировать в 2021 году. Стоимость строительства составляет более $500 млн. В проекте участвуют США, Австралия, Бразилия, Южная Корея и Чили.

В Атакаме, которая является одним из самых сухих мест на планете, уже расположены несколько астрономических обсерваторий. Из-за своего климата высокогорное плато идеально подходит для наблюдения за космосом. В этой же пустыне собираются установить Европейский чрезвычайно большой телескоп (E-ELT), который может забрать звание самого большого телескопа у GMT.