Миссия NASA нашла восемь потенциально опасных для Земли объектов

За 2015 год с помощью инфракрасного телескопа миссии удалось обнаружить 8 потенциально опасных для Земли объектов, передает ZN.UA. За два года работы (с декабря 2013 года) NEOWISE изучила 439 околоземных объектов, 72 из которых были обнаружены впервые.

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Восемь объектов были отнесены к потенциально опасным для нашей планеты на основании их размера и того, насколько близко к орбите Земли они приблизились. За последний год с помощью инфракрасного телескопа были собраны более 5 млн околоземных объектов.

По словам главного исследователя миссии, "NEOWISE обнаруживает крупные и темные объекты в околоземном пространстве, дополняя нашу сеть наземных телескопов, работающих в видимой области длин волн. В среднем эти объекты в поперечнике достигают сотни метров". Телескоп WISE был запущен в 2009 году, в 2011 он завершил свою изначальную миссию. В 2013 году он был переименован в NEOWISE и приступил к изучению околоземных объектов и идентификации потенциально опасных из них.