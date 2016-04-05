В Киеве пройдет финал киберспортивного турнира по Dota2 с призовым фондом в $200 тысяч

Как сообщается, турнир пройдет с 29 апреля по 1 мая в Международном Выставочном Центре.

Отборочные матчи Лиги стартовали еще 18 января и проводились в онлайн формате с онлайн-трансляциями по всему миру. В Лиге по Dota2 участвует 32 команды из 4 регионов: Америка, Европа, СНГ и Азия.

В финал вышли 4 команды по итогам отборочных матчей (по одной из каждой группы) из России, Перу, Малайзии и Европы, а также 4 команды по прямому приглашению, среди которых Evil Geniuses (США) - действующие чемпионы мира по версии The International, и украинская команда Na’Vi.

Отметим, что LAN-финал в Киеве - это первый турнир по компьютерным играм подобного масштаба в Украине, хотя Украина уже давно заявила о себе на мировой киберспортивной арене: наши команды регулярно попадают в ТОП-10 мира по разным дисциплинам.

"Наш турнир станет самым масштабным мероприятием, посвящённым компьютерным играм в Украине из когда-либо проводившихся. Это достаточно большая ответственность, ведь до недавнего времени Киев был одним из мировых центров компьютерного спорта и в последние годы, к сожалению, утратил этот титул" – заявил генеральный директор WePlay Media Олег Крот.

Мероприятие пройдет на площадке в 18 000 квадратных метров. Сообщается, что на всей территории проведения будут установлены экраны для трансляций, чтобы посетители не упустили ни одной минуты финальных матчей.