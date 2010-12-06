Дело четырех милиционеров, избивших до смерти мужчину, передали в суд

Шосткинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четверых милиционеров, которые во время патрулирования избили до смерти жителя Шостки.

Об этом УНИАН сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Андрей ШЕРСТЮК.

По его словам, четверо оперуполномоченных Шосткинского горрайотдела управления МВД Украины в Сумской области в августе этого года вместе с еще одним сотрудником этого подразделения, который сейчас находится в розыске, во время патрулирования по городу причинили телесные повреждения двум гражданам, вследствие чего один из них умер в больнице.

Как сообщил А.ШЕРСТЮК, бывшие стражи порядка обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия (ч.3 ст. 365), умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121), оставление в опасности, повлекшее смерть человека или другие тяжелые последствия (ч. 3 ст. 135) Уголовного кодекса Украины.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.