Компьютеры Mac впервые оказались заражены вирусом-вымогателем

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

«Эта программа безусловно стала первой в своем роде в истории. Она функциональна, шифрует файлы и требует выкуп», —заявил агентству директор компании Palo Alto Threat Intelligence Райан Олсон.

Хакеры заражают компьютеры Mac через испорченную копию популярной программы, поясняют специалисты. Ее якобы последняя версия 2.90 появилась 4 марта. При загрузке на компьютер она остается неактивной три дня, а потом начинает шифровать файлы пользователя и требовать за расшифровку выкуп в один биткоин (около 400 долларов США).

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Представитель компании Apple заявил, что компания предпринимает шаги, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредоносной программы. Он отказался сообщить другие подробности.

Производитель легальной программы KeRanger посоветовал пользователям немедленно установить обновление до версии 2.92, если они подозревают, что они могут быть заражены.

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