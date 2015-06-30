После мышей, лягушек и ягод клубники ученые США заставили левитировать отдельные клетки

При помощи магнитов они заставляют клетки парить, что позволяет измерить плотность отдельных клеток и в будущем может стать основой для тестирования новых лекарств или изучения болезней, передает ZN.UA по информации New Scientist.

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Во время более ранних экспериментов ученые заставляли парить мышей, лягушек и ягоды клубники, но никак не могли найти механизм, который мог бы заставить левитировать гораздо более мелкие объекты. По словам члена команды ученых Уткана Демирчи, "у каждого предмета есть свое собственное магнитное поле, мы же задумались над тем, чтобы масштабировать его до размеров отдельно взятой клетки".

Устройство, изобретенное учеными, подвешивает клетку, смоченную в магнитном растворе, между двумя магнитами. Каждая клетка поднимается на высоту, пропорциональную своей плотности, не зависимо от ее размеров. Эта плотность является фундаментальным свойством, которое в будущем позволит отделять клетки друг от друга.