Facebook изменит алгоритм новостной ленты

Об этом говорится в сообщении компании, передает Лента.ру.

Для того чтобы понять, что интересует пользователя Facebook, компания опросила тысячи людей: юзеры оценивали содержание своей новостной ленты, ставя оценки от одного до пяти каждому посту в зависимости от интереса к нему.

На основе этого компания вывела два фактора, которые и будут учитываться при ранжировании ленты новостей: какие посты пользователи охотнее хотят прокомментировать, лайкнуть, кликнуть или поделиться и какие публикации они желают видеть в первую очередь.

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Как сообщает Mashable, изменения в первую очередь ощутят на себе не обычные пользователи, а владельцы официальных страниц и производители вирусного контента: компания предупреждает, что некоторые из них могут заметить снижение трафика своих постов после нововведения. По словам представителей Facebook, чтобы избежать этого, владельцам таких страниц следует перестать призывать пользователей что-либо сделать с публикацией (например, лайкнуть).

В настоящий момент алгоритмы Facebook при построении новостной ленты ставят в приоритет посты ближайших друзей и наиболее интересующие пользователя страницы, которые можно указать в настройках. Как сообщила компания, возможность вручную выбирать друзей, чьи обновления будут появляться в первую очередь, сохранится.