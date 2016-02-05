Цукерберг хочет увеличить аудиторию Facebook до 5 миллиардов человек

Об этом он заявил во время мероприятия, посвященного 12-летию компании, сообщает Лента.ру со ссылкой на USA Today.

«Мы хотим окончательно подключить всех и сделаем это при помощи властей и компаний по всему миру», — подчеркнул Цукерберг.

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Глава Facebook также отметил, что населению развивающихся стран доступ к интернету обеспечат разрабатываемые компанией дроны Aquila. «Они работают на солнечной энергии, будут просто летать над городами и раздавать интернет. Звучит немного ненормально, правда?» — посмеялся он.

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В четверг, 4 февраля социальная сеть отметила свое 12-летие. В этот день Facebook запустил новую функцию «День друзей», которая автоматически создает персонифицированные видеоподборки о друзьях пользователя. Клип автоматически монтируется из фотографий с друзьями, но снимки также можно отобрать вручную.