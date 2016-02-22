Huawei анонсировала свой первый планшет-трансформер

При подключении к док-станции устройство можно использовать как ноутбук, пишет Lenta.ru. Планшет получил дисплей в 12 дюймов с разрешением 2160 на 1440 точек. Толщина новинки схожа с iPhone 6 и составляет 6,9 мм.

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Батареи, как уверяет производитель, должно хватить на 9 часов непрерывного воспроизведения видео или 10 часов использования легких программ. Из прочих особенностей планшета выделяются порт USB Type-C и сенсор отпечатка пальца.

MateBook будет выпускаться с двумя версиями операционной системы Windows 10 на выбор: Home и Pro. Также в зависимости от модификации будут доступны планшеты с процессорами Intel Core M3, M5 или M7.

Поставляться MateBook будет с электронным стилусом MatePen, распознающим 2048 видов нажатия. Кроме того, аксессуар можно будет использовать как лазерную указку, которая пригодится для презентаций.

Планшет с аксессуарами будут доступны в этом году. По данным Huawei, стоимость MateBook будет варьироваться от $700 до $1,6 тыс. Клавиатура, стилус и док-станция к нему обойдутся в $130, $60 и $90 соответственно.