Браслет Microsoft Band 2 следит за физической активностью и уведомляет об извещениях на смартфоне

Судя по рекламному ролику, он также содержит встроенный микрофон и поддерживает распознавание речи (возможно, с использованием мощностей подключенного смартфона). Устройство представлено компанией на презентации в Нью-Йорке, передает Лента.ру.

Band 2 имеет интересный дизайн, сенсорный экран покрыт устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 3. Он включает оптический датчик пульса, барометр, GPS для отслеживания дальности и скорости перемещений, ультрафиолетовый сенсор, акселерометр и гироскоп для определения изменения положения пользователя, а также мониторинга циклов сна.

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Гаджет будет совместим с умными смартфонами под управлением Android и iOS, а также со всеми устройствами под управлением Windows 10, как смартфонами Lumia, так и планшетом с подключаемой клавиатурой Surface 4 и ноутбуком 2-в-1 Surface Book, объявленными на этом же мероприятии. Данные со смарфтона совместимы с платформой Microsoft Health для непрерывного слежения за здоровьем владельца.

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Ранее УНИАН сообщал, что корпорация Microsoft представила во вторник, 6 октября, свой первый ноутбук. Он получил название Surface Book.