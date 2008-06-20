Таинственный "вирус" в ICQ оказался новшеством самой "аськи"

Номер 12111 "ICQ System" добавила в контакт-листы пользователей сама администрация ICQ в рамках модернизации до версии ICQ6. Об этом сообщается на главной странице справочного раздела сайта ICQ.com.

По заявлению компании, новый контакт позволит улучшить связь ICQ со своими пользователями. Вместо этого пользователи по всему миру приняли его за попытку сменить их пароль и украсть "аську", либо использовать для массовой рассылки рекламы. Многие из них удалили новый номер, а некоторые даже отправили в черный список.

Новшество коснулось не только владельцев обычных ICQ-клиентов, но и пользователей альтернативных программ вроде QIP, Adium, Pidgin и даже мобильного Jimm.

Представители компании "Лаборатория Касперского" до того, как стало известно, откуда появился контакт ICQ System, заявили о безвредности контакта для конечных пользователей и сообщили о произошедшем в ICQ.

Лента.ру