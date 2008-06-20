В контактах 99% пользователей "аськи" появился вирус

Практически все пользователи сервиса ICQ и QIP в опасности.

Со вчерашнего вечера почти во всех «аськах» появился «троян» под номером 12111 (его имя ICQSystem). Эта вредоносная программа добавляет к паролю пользователя несколько символов или крадет его.

Как сообщает поисковый сервис Google, пользователь с ником ICQ System появился на протяжении последнего часа практически у всех пользователей ICQ, причем действия у него могут быть разные.

Специалисты отмечают, что появился он у 99% пользователей, и находится в оффлайн-контактах. В связи с этим они рекомендуют удалить себя из его списка «пользователя» ICQSystem, потом удалить его и сменить пароль своего ICQ или QIP, сообщает Новый Регион.

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