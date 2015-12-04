Астрофизики объяснили природу загадочных радиоимпульсов из глубин Вселенной

Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко о них сообщается на сайте Nature News, передает Лента.ру.

Впервые специалисты обнаружили быстрый радиовсплеск FRB 110523 23 мая 2011 года в диапазоне частот 700-900 мегагерц. Его источник находится на расстоянии шести миллиардов световых лет от Земли. Ученые выявили у него два типа поляризации излучения — круговую и линейную.

Наблюдаемые особенности сигнала FRB 110523 позволили предположить, что он зарождается и проходит из региона Вселенной с повышенной намагниченностью. По мнению ученых, эта область пространства может содержать нейтронную звезду (в частности, магнетар) или сверхновую.

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Излучение, по мнению астрофизиков, могло возникнуть в результате звездотрясений — колебаний приповерхностных слоев молодых сильно намагниченных нейтронных звезд. Такой объект мог в результате своего взрыва сформировать не только FRB 110523, но и блицар.

Исследователи полагают, что в ходе своего распространения сигнал FRB 110523, кроме области сильного магнитного поля, прошел через два участка с сильно ионизированной материей. Первый из них должен быть расположен, согласно оценкам, на расстоянии нескольких сотен тысяч световых лет в галактике, содержащей источник FRB 110523.

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В настоящее время FRB 110523 считается 16-м подтвержденным быстрым радиоимпульсом. В отличие от него, частоты остальных сигналов расположены в интервале 1,2-1,5 гигагерц и характеризуются излучением исключительно с круговой поляризацией. Первый быстрый радиовсплеск был обнаружен в 2007 году.

Такие выводы сделаны в результате изучения архива наблюдений, проводимых в течение 650 часов. В настоящее время сигнал FRB 110523 является наиболее полно изученным таким объектом. Ученые надеются продолжить исследования и открыть сотни новых быстрых радиовсплесков. Пока специалисты не обобщают данные по FRB 110523 на другие такие объекты.