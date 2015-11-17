Ученые заявляют, что две чашки кофе в день способны продлевать жизнь

Две-три чашки кофе в день снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, нервных болезней, диабета второго типа и суицида.

К такому выводу пришли американские медики, авторы статьи в журнале Circulation, передает Лента.ру.

Ученые обобщили данные трех крупных исследований, которые сейчас проводятся в США: Nurses' Health Study (участвуют 74890 женщин), Nurses' Health Study 2 (93054 женщины) и Health Professionals Follow-up Study (40557 мужчин). В течение 30 лет всех участников каждые четыре года спрашивали о том, сколько кофе они пьют.

Всего за охваченные исследованиями годы умерло 19524 женщины и 12432 мужчины. Оказалось, что любителей кофе среди них значительно меньше, чем должно было бы быть согласно случайному распределению. Кроме того, те, кто часто пьют кофе, чаще курят и употребляют алкоголь. Чтобы отделить эти факторы, ученые убрали из выборки курящих — и оздоровляющий эффект кофе оказался еще сильнее.

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Причем польза для здоровья не зависит от кофеинизированности напитка: следовательно, помогает организму не кофеин, а другие природные соединения, содержащиеся в кофейных зернах. Биоактивные компоненты как минимум снижают инсулиновую резистентность и смягчают воспалительные процессы, отмечает соавтор статьи Мин Дин (Ming Ding). Однако для точного понимания механизмов благотворного воздействия кофе потребуются дополнительные исследования.

Ученые также предупреждают, что нельзя говорить о причинно-следственной связи между употреблением кофе и смертью. Полученные статистические выводы следует воспринимать осторожно. В частности, неясно, насколько указанная информантами частота (сколько чашек в день они пьют) соотносится с реальным опытом.