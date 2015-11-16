Около восьми тысяч лет назад Северную Европу опустошило мощное цунами - ученые

Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Geology, передает Лента.ру.

К подобному выводу ученые пришли в ходе исследования осадочных пород на юго-западном побережье Дании. В частности, их удивило наличие органического материала, заключенного вместе с морским песком между двумя слоями глины, который взяли со дна у острова Реме в Северном море.

По мнению ученых, колоссальное по масштабам цунами было вызвано тем, что сравнимая по размерам с Исландией часть континентального шельфа немного сдвинулась. Результатом этого явилось образование волн высотой до двадцати метров. Радиоуглеродный анализ показал, что стихийное бедствие произошло примерно 8150 лет назад.

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Ученые отмечают, что цунами поразило и опустошило побережье Исландии, Гренландии, Норвегии, Фарерских островов и Великобритании. Прежде ученые допускали возможность такой природной катастрофы, но руководствовались исключительно математическими моделями. Теперь они получили геологические доказательства стихийного бедствия.

Исследователи уверены, что вероятность повторения катаклизма подобных масштабов в наше время мала. Однако именно подобные цунами полностью уничтожали жителей Северной Европы в каменном веке.