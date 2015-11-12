Ученые: Еще 9 тысяч лет назад люди практиковали пчеловодство

О географии этого явления у первых земледельцев, а также о том, зачем им были нужны воск и мед, сообщается в журнале Nature.

Хотя медовых пчел изображали на многих известных наскальных фресках и произведениях египетского искусства, точных археологических данных о первых случаях сбора меда и воска до сих пор представлено не было, передает Lenta.ru.

Читайте такжеДомашний крем на основе мёда безопаснее фабричного

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, международная группа ученых провела анализ примерно шести тысяч глиняных черепков из 150 районов Евразии и Северной Африки, относящихся к эпохе завершения последнего ледникового периода (10 тысяч лет назад). Именно тогда люди начали переход от кочевого к оседлому образу жизни.

Древнейшие химические следы контактов человека с медоносными пчелами датируются временем около 9 тысяч лет назад; считается, что произошло это на территории современной Турции. Спустя несколько тысячелетий пчелиный воск попал на Балканы, в Центральную Европу и на север Африки. Верхняя граница распространения пчеловодства в то время — Дания и юг Британии.

Ученые полагают, что воск был нужен древним людям для склеивания стрел (и копий) с каменными наконечниками или для придания посуде водоотталкивающих свойств. Мед же был едва ли не единственным источником сладкого в то время.

По данным генетических исследований, медоносные пчелы (Apis mellifera) возникли в Азии примерно 300 тысяч лет назад, а потом быстро распространились по Европе и Африке. Во время последнего ледникового периода географический ареал пчел в Европе временно сократился. Сейчас пчелам по всему миру угрожает вымирание.