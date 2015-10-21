Ученые: люди могут оказаться первой разумной расой во Вселенной из-за раннего формирования Земли

Ученые недавно выдвинули новую теорию, которая объясняет причину, почему человечество до сих пор не нашло подтверждения существования внеземной разумной жизни, известной как парадокс Ферми. И это при том, что астрономами уже найдены пригодные для жизни планеты.

Об этом в своей статье сообщает Iflscience.com со ссылкой на исследования ученых Института исследований космоса с помощью космического телескопа.

"Что, если Земля сформировалась раньше других планет? Вдруг мы оказались в числе первых форм разумной жизни во Вселенной?", - говориться в сообщении.

Новая теория основывается на данных, полученным благодаря орбитальным телескопам Хаббл и Кеплер, что 92% потенциально пригодным для обитания планетам во Вселенной еще только предстоит сформироваться.

Проанализировав замедление темпов звездообразования, а также приняв во внимание существующие объемы межзвездных пыли и газа, исследователи в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) в штате Мэриленд предположили, что подавляющее большинство пригодных для обитания планет еще просто не успело сформироваться.

"Сравнивая с другими планетами, которые возникли во Вселенной, Земля действительно сформировалась довольно рано", - заявил один сотурдников STScI Питер Бехрузи.

В своем исследовании, опубликованном в ежемесячнике Королевского астрономического общества, ученые сообщают, что материи вокруг галактик должно хватить для формирования звезд и планет еще в течение многих триллионов лет.

"Существует достаточно оставшегося материала (после Большого взрыва), чтобы в будущем создать намного больше планет, чем сейчас существует во всем Млечном пути и за его пределами", - добавила соавтор исследования Молли Пиплс.

"Если проанализировать, то все закономерно: Земля существует 4,5 миллиарда лет, что оставляет треть от возраста Вселенной, которой около 13,8 миллиарда лет. Учитывая замедление темпов формирования звезд за последние 10 миллиардов лет, последняя звезда во Вселенной должна возникнуть не ранее, чем через 100 триллионов лет", - отмечают астрономы.

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Таким образом, отмечают исследователи, у внеземной жизни еще более чем достаточно времени для возникновения и дальнейшего развития.