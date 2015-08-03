Астрономы знают как найти инопланетную жизнь

Британские астрономы выяснили, что следы внеземных цивилизаций, уничтоживших себя в ходе термоядерной войны, загрязнения атмосферы или восстания нанороботов, будут в принципе заметны для мощнейших наземных и орбитальных телескопов, что позволит SETI искать их следы в ближайшем будущем.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на электронную библиотеку Корнелльского университета.

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли", говорящая о том, что для зарождения жизни и появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути повторяющие перипетии эволюции нашей планеты. Стечение миллионов обстоятельств маловероятно, из-за чего мы пока и не увидели инопланетян, считает ее автор Питер Уорд.

Данкан Форган (Duncan Forgan) из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) и его коллеги предлагают альтернативное объяснение парадоксу Ферми – что если наши "братья по разуму" успели уничтожить сами себя еще до того, как мы попытались наладить с ними контакт? В таком случае нам следует искать не радиосигналы, исходящие от таких "мертвых" цивилизаций, а следы их пребывания на поверхности тех планет, где они существовали.

Авторы статьи попытались оценить вероятность того, сможем ли мы найти и увидеть такие миры, просчитав последствия различных рукотворных катаклизмов на примере Земли и оценив их "видимость" для гипотетических инопланетян и то, как долго они будут заметны для них.

Форган и его коллеги рассмотрели четыре сценария – полное уничтожение цивилизации в результате ядерной войны, "побег" или боевое применение вируса или микроба, уничтожающего инопланетян или всех живых существ, экологическая катастрофа на планете или звезде и восстание нанороботов, съевших своих создателей и всю планету в целом.

Как показали их расчеты, некоторые следы этих катаклизмов – "ядерный пепел" в атмосфере, ионизация газов в ней и их зелено-синее свечение, повышенная концентрация углеводородов в воздухе после уничтожения всей жизни "боевым" вирусом, следы фреона и прочих загрязнителей воздуха — будут хорошо заметны для телескопов вроде "Кеплера", "Джеймса Уэбба" и TESS.

Особенно интересно выглядит сценарий "восстания машин" – если нанороботы съедят всех людей и животных, то поверхность планеты инопланетян, покрытая "песком" из них, будет особым образом отражать свет, резко повышая яркость планеты в тот момент, когда она будет проходить по диску светила. Подобный эффект будет наблюдаться во всех диапазонах излучения, и его будет легко заметить при помощи инфракрасных телескопов.

Другие вещи, как например вспышка ядерного апокалипсиса, серный "след" разложения биомассы после завершения вирусной или бактериальной атаки, или же загрязнение недр звезды сбрасываемыми на нее радиоактивными отходами, будут слишком тусклыми или скоротечными для того, чтобы их можно было напрямую увидеть на Земле и понять, чем они были вызваны.

Все это позволяет надеяться на то, что подобные следы существования и гибели цивилизаций могут быть в будущем обнаружены в рамках проекта SETI.